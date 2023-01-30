Устинов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова (Устинова) Тамара
Мать ребёнка: Устинова (Корытова) Елизавета
Рождение ребёнка
23.06.1957
Сын: Устинов Евгений
Мать ребёнка: Устинова (Корытова) Елизавета
Смерть
Неизвестно