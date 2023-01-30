Устинов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинова (Корытова) Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова (Устинова) Тамара

Мать ребёнка: Устинова (Корытова) Елизавета

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.06.1957

Сын: Устинов Евгений

Мать ребёнка: Устинова (Корытова) Елизавета

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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