Соколова Ольга Сергеевна
женский, родилась 25.11.1978, Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецКоновалов Сергей Дмитриевич08.02.1953 г.р.
Дети
Соколова Александра Владимировна18.09.2001 г.р.
Соколова Мария Владимировна28.08.2008 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1978
Отец: Коновалов Сергей Дмитриевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.09.2001
Дочь: Соколова Александра Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.08.2008
Дочь: Соколова Мария Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности