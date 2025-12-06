Соколова Ольга Сергеевна 25.11.1978 — найти родственников по фамилии на Familio

Соколова Ольга Сергеевна

Автор
ОС
Соколова О.

женский, родилась 25.11.1978, Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Коновалов Сергей Дмитриевич08.02.1953 г.р.
Дети
Соколова Александра Владимировна18.09.2001 г.р.
Соколова Мария Владимировна28.08.2008 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1978

Отец: Коновалов Сергей Дмитриевич

Мать: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.09.2001

Дочь: Соколова Александра Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Рождение ребёнка
28.08.2008

Дочь: Соколова Мария Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область

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