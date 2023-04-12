Sulima Feliks — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sulima Feliks

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1842 г.р.

Жена

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Sulima Andrzej

Мать: Sulima Aniela

Рождение ребёнка
07.10.1904

Дочь: Kołodko Aleksandra

Мать ребёнка: Sulima Elzbieta

Popiołówka, Korycin, Польша
Рождение ребёнка
26.01.1906

Сын: Sulima Jan

Мать ребёнка: Sulima Elzbieta

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Sulima Elzbieta

Смерть
Неизвестно
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