Sulima Feliks
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Sulima Andrzej
Мать: Sulima Aniela
Рождение ребёнка
07.10.1904
Дочь: Kołodko Aleksandra
Мать ребёнка: Sulima Elzbieta
Popiołówka, Korycin, Польша
Рождение ребёнка
26.01.1906
Сын: Sulima Jan
Мать ребёнка: Sulima Elzbieta
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Sulima Elzbieta
Смерть
Неизвестно