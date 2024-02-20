Алдатов ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлдатов ?

Алдатов ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Тхостова Минат

Отец ребёнка: Алдатов Магомет-Гирей

Рождение ребёнка
1884

Сын: Алдатов Мустафа

Отец ребёнка: Алдатов Магомет-Гирей

Рождение ребёнка
1896

Сын: Алдатов Ибрагим

Отец ребёнка: Алдатов Магомет-Гирей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алдатов Магомет-Гирей

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close