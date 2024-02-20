Алдатов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Тхостова Минат
Отец ребёнка: Алдатов Магомет-Гирей
Рождение ребёнка
1884
Сын: Алдатов Мустафа
Отец ребёнка: Алдатов Магомет-Гирей
Рождение ребёнка
1896
Сын: Алдатов Ибрагим
Отец ребёнка: Алдатов Магомет-Гирей
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно