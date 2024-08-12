Клочихин Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочихин Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.?

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочихин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клочихина Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Усова Надежда Ильинична

Рождение ребёнка
22.02.1919

Сын: Клочихин Иннокентий Михайлович

Мать ребёнка: Усова Надежда Ильинична

Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
14.02.?

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