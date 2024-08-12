Клочихин Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.?
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочихин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клочихина Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Усова Надежда Ильинична
Рождение ребёнка
22.02.1919
Сын: Клочихин Иннокентий Михайлович
Мать ребёнка: Усова Надежда Ильинична
Закаменск, Закаменский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
14.02.?