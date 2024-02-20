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Замковой Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

25.01.1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Замковой Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Замковой Емельян Иванович

Мать ребёнка: Замковая Ульяна Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Замковой Прокопий Иванович

Мать ребёнка: Замковая Ульяна Ивановна

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
25.01.1849
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
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