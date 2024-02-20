Замковой Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти25.01.1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Замковой Василий
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Замковой Емельян Иванович
Мать ребёнка: Замковая Ульяна Ивановна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Замковой Прокопий Иванович
Мать ребёнка: Замковая Ульяна Ивановна
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Смерть
25.01.1849
Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка