Тимофеев Семен Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
02.07.1900 ст.
Сын: Тимофеев Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Тимофеева Анастасия Дмитриевна
Место жительства
1900 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно