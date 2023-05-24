Пантелеева (Андриянова) Надежда Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1956
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1983
Дочь: Гурьяшова (Пантелеева) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Пантелеев Александр Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1984
Дочь: Петроченкова (Пантелеева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Пантелеев Александр Иванович