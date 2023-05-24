Пантелеева (Андриянова) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантелеева (Андриянова) Надежда Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1956

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1956

Отец: Андриянов Борис Михайлович

Мать: Андриянова (Курицына) Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Александр Иванович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1983

Дочь: Гурьяшова (Пантелеева) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Пантелеев Александр Иванович

Рождение ребёнка
21.05.1984

Дочь: Петроченкова (Пантелеева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Пантелеев Александр Иванович

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