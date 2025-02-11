Кочетова Агрипина Андреева
женский, родилась 1849, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
умерла Неизвестно
МатьАвдотья Захарова1818 г.р.
ОтецАндрей Петров1818 г.р.
Супруги
Кочетов Трофим Яковлев1850 г.р.
Дети
(Кочетова) Ксения Трофимова1870 г.р.
(Кочетова) Ефимия Трофимова1871 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1849
Отец: Андрей Петров
Мать: Авдотья Захарова
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
13.10.1868
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Кочетова) Ксения Трофимова
Отец ребёнка: Кочетов Трофим Яковлев
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Кочетова) Ефимия Трофимова
Отец ребёнка: Кочетов Трофим Яковлев
Рождение ребёнка
04.10.1878
Дочь: (Кочетова) Пелагея Трофимова
Отец ребёнка: Кочетов Трофим Яковлев
Смерть
Неизвестно