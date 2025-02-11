Кочетова Агрипина Андреева 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Кочетова Агрипина Андреева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1849, Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

умерла Неизвестно

Мать
Авдотья Захарова1818 г.р.
Отец
Андрей Петров1818 г.р.
Супруги
Кочетов Трофим Яковлев1850 г.р.
Дети
(Кочетова) Ксения Трофимова1870 г.р.
(Кочетова) Ефимия Трофимова1871 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Андрей Петров

Мать: Авдотья Захарова

Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

Место жительства
1857
Кравково, Никольский муниципальный район, Пензенская область

18 семья

Бракосочетание
13.10.1868

Муж: Кочетов Трофим Яковлев

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Кочетова) Ксения Трофимова

Отец ребёнка: Кочетов Трофим Яковлев

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Кочетова) Ефимия Трофимова

Отец ребёнка: Кочетов Трофим Яковлев

Рождение ребёнка
04.10.1878

Дочь: (Кочетова) Пелагея Трофимова

Отец ребёнка: Кочетов Трофим Яковлев

Смерть
Неизвестно

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