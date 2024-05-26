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Остриков Василий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1953

Отец: Остриков Григорий Исаевич

Мать: Острикова (Бокова) Елена Николаева

Рождение ребёнка
07.02.1977

Сын: Остриков Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна

Рождение ребёнка
06.05.1978

Сын: Остриков Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна

Рождение ребёнка
05.08.1985

Сын: Остриков Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна

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