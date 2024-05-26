Остриков Василий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.02.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1953
Рождение ребёнка
07.02.1977
Сын: Остриков Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна
Рождение ребёнка
06.05.1978
Сын: Остриков Игорь Васильевич
Мать ребёнка: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна
Рождение ребёнка
05.08.1985
Сын: Остриков Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Острикова (Лоскутова) Людмила Степановна