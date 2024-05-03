Ташлыков (Тудвасев) Дмитрий Мартелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ташлыков (Тудвасев) Дмитрий Мартелович

Место рождения

Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

С 1780 по 1782 ст.

Дата смерти

29.05.1842 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1780 по 1782 ст.

Отец: Тудвасев Мартел Осипович

Мать: Тудвасева Анна Федоровна

Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
27.01.1801

Сын: Ташлыков Гордей Дмитриевич

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Одинцова Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
18.11.1803 ст.

Сын: Ташлыков Филимон Дмитриевич

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
02.05.1806 ст.

Дочь: Тудвасева Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.07.1807 ст.

Дочь: Тудвасева Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
28.10.1810 ст.

Дочь: Тудвасева Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
17.12.1813 ст.

Сын: Ташлыков Петр Дмитриевич

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1813 ст.

Сын: Ташлыков Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
16.08.1816 ст.

Дочь: Тудвасева Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
31.10.1817 ст.

Жена: Ташлыкова Марфа Даниловна

Воскресенск, Карагайский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1818 ст.

Дочь: Конина Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
23.09.1820 ст.

Сын: Ташлыков Григорий Дмитриевич

Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
06.10.1825 ст.

Дочь: Югова Пелагея Дмитриевна

Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
04.04.1828 ст.

Сын: Ташлыков Антип Дмитриевич

Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна

Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
29.05.1842 ст.
Шаврята, Ильинский муниципальный район, Пермский край
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