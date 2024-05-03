Ташлыков (Тудвасев) Дмитрий Мартелович
Место рождения
Дата рожденияС 1780 по 1782 ст.
Дата смерти29.05.1842 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Тудвасев Мартел Осипович
Мать: Тудвасева Анна Федоровна
Сын: Ташлыков Гордей Дмитриевич
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Дочь: Одинцова Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Сын: Ташлыков Филимон Дмитриевич
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Дочь: Тудвасева Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Дочь: Тудвасева Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Дочь: Тудвасева Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Сын: Ташлыков Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Дочь: Тудвасева Наталья Дмитриевна
Мать ребёнка: Тудвасева Жена 1
Дочь: Конина Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна
Сын: Ташлыков Григорий Дмитриевич
Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна
Дочь: Югова Пелагея Дмитриевна
Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна
Сын: Ташлыков Антип Дмитриевич
Мать ребёнка: Ташлыкова Марфа Даниловна