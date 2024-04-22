Реентович Юлий Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Реентович Юлий Маркович

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

12.11.1914

Дата смерти

1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1982
Москва, город федерального значения Москва
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