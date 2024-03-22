Оголихин Самсон Васильевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Бракосочетание
01.10.1884 ст.
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Оголихин Георгий Самсонович
Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
06.07.1891 ст.
Сын: Оголихин Михаил Самсонович
Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Оголихин Кронид Самсонович
Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна
Смерть
1940