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Оголихин Самсон Васильевич

Место рождения

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
01.10.1884 ст.

Жена: Оголихина Мария Михайловна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1884

Сын: Оголихин Иван Самсонович

Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Оголихин Георгий Самсонович

Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
06.07.1891 ст.

Сын: Оголихин Михаил Самсонович

Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Оголихин Кронид Самсонович

Мать ребёнка: Оголихина Мария Михайловна

Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1940
Балахна, Балахнинский муниципальный район, Нижегородская область
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