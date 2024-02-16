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Синицына Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2018

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Синицын Василий

Мать: Шарина Юлия Петровна

Смерть
2018
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