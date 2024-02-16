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Синицына Галина Васильевна
Синицына Галина Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
2018
Пол
Женский
Отец
Синицын Василий
Мать
Шарина Юлия Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец:
Синицын Василий
Мать:
Шарина Юлия Петровна
Смерть
2018
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