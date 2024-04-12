(Огаркова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.01.1901
Дата смерти17.06.1901
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1901
Фонд №173 Опись №16 Дело №1423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Богдановка, Александровка, Гавриловка за 1901 г. https://ya.ru/archive/cata... Показать все
Смерть
17.06.1901
Фонд №173 Опись №16 Дело №1423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Богдановка, Александровка, Гавриловка за 1901 https://ya.ru/archive/catalog... Показать все