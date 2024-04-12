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(Огаркова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Камардиновка

Дата рождения

04.01.1901

Дата смерти

17.06.1901

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1880 г.р.

Мать

Вычислено 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1901

Отец: Огарков Иван Васильевич

Мать: Огаркова Надежда Дмитриевна

Фонд №173 Опись №16 Дело №1423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Богдановка, Александровка, Гавриловка за 1901 г. https://ya.ru/archive/cata... Показать все
Смерть
17.06.1901
Фонд №173 Опись №16 Дело №1423 Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей сёл Ново-Спасское, Ново-Богдановка, Александровка, Гавриловка за 1901 https://ya.ru/archive/catalog... Показать все
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