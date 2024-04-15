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Шевченко Иван Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1901 ст.

Жена: Шевченко Матрона Ивановна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.12.1901 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефим Антонович Котенко
Рождение ребёнка
03.03.1902 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSD-P?i=545&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQL-C?i=781&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.09.1907 ст.

Дочь: Параскева Ивановна

Мать ребёнка: Шевченко Матрона Ивановна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2KR?i=819&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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