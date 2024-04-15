Шевченко Иван Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1901 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
26.12.1901 ст.
Ефим Антонович Котенко
Рождение ребёнка
03.03.1902 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSD-P?i=545&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
12.01.1904 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSQL-C?i=781&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
19.09.1907 ст.
Дочь: Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Шевченко Матрона Ивановна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G2KR?i=819&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно