Джанинян Гусик
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джанинян (Андреева) Татьяна
Рождение ребёнка
21.05.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Джанинян (Андреева) Татьяна