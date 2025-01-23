Джанинян Гусик 10.01.1988 — найти родственников по фамилии на Familio
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Джанинян Гусик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Джанинян (Андреева) Татьяна

Рождение ребёнка
28.08.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джанинян (Андреева) Татьяна

Рождение ребёнка
21.05.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Джанинян (Андреева) Татьяна

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