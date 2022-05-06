Евдокия Ермолаевна
Место рождениясельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия
Дата рождения1738
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Кондратий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1775
Сын: Иван Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1777
Сын: Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Гликерия Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Васильевич
Смерть
Неизвестно