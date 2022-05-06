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Евдокия Ермолаевна

Место рождения

сельцо Михайловское, Скопинский уезд, Рязанская губерния, Россия

Дата рождения

1738

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Кондратий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Иван Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1777

Сын: Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Гликерия Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно

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