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Ваганов Митрофан Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Ваганов Григорий Несторович

Мать: Ваганова Евдокия Михайловна

Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Ваганова Наталья Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.12.1883

Дочь: Варвара Митрофановна

Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.05.1888

Дочь: Елена Митрофановна

Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.02.1890

Дочь: Агафья Митрофановна

Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Ваганова Мария Митрофановна

Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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