Ваганов Митрофан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
01.12.1883
Дочь: Варвара Митрофановна
Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
15.05.1888
Дочь: Елена Митрофановна
Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
05.02.1890
Дочь: Агафья Митрофановна
Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Ваганова Мария Митрофановна
Мать ребёнка: Ваганова Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно