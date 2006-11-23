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Селезнев Михаил Иванович

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Место рождения

Артем, Артемовский, Приморский край

Дата рождения

21.11.1939

Дата смерти

23.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939

Отец: Селезнев Иван

Мать: Селезнева Татьяна

Артем, Артемовский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Селезнева (Стратонова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
11.03.1972

Дочь: Еремена (Селезнева) Людмила Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева (Стратонова) Екатерина Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
05.09.1979

Дочь: Козлова (Селезнева) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Селезнева (Стратонова) Екатерина Ивановна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
23.11.2006

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