Селезнев Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1939
Дата смерти23.11.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1939
Отец: Селезнев Иван
Мать: Селезнева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.03.1972
Дочь: Еремена (Селезнева) Людмила Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева (Стратонова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1979
Дочь: Козлова (Селезнева) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Селезнева (Стратонова) Екатерина Ивановна
Смерть
23.11.2006