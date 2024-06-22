Литвинова Марианна Григорьевна Около 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Литвинова Марианна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Литвинова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Петрович

Бракосочетание
12.06.1870

Муж: Литвинов Иван Петрович

село Кулаковское
Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: Литвинова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Литвинов Иван Петрович

деревня Литвиново
Смерть
Неизвестно

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