Литвинова Марианна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Литвинова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Петрович
Бракосочетание
12.06.1870
село Кулаковское
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: Литвинова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Литвинов Иван Петрович
деревня Литвиново
Смерть
Неизвестно