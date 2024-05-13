Климова (Мушарова) Хрестина Федоровна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Климова) Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Климов Федор Иванович
Бракосочетание
1780
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Климов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Климов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Климов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Климов Федор Иванович
Рождение ребёнка
1804
Отец ребёнка: Климов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно