Климова (Мушарова) Хрестина Федоровна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климова (Мушарова) Хрестина Федоровна

Место рождения

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Климова) Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Климов Федор Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
1780

Муж: Климов Федор Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Климов Фрол Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Климов Иван Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Климов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1804

Сын: Климов Гаврил Федорович

Отец ребёнка: Климов Федор Иванович

Хотмыжск, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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