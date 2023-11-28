Игнашенкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: Игнашенкова Мария
Рождение ребёнка
11.04.1949
Сын: Игнашенков Владимир Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнашенков Михаил Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Игнашенков Виктор Петрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1967