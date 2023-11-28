Игнашенкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнашенкова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Игнашенкова Мария

Рождение ребёнка
11.04.1949

Сын: Игнашенков Владимир Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнашенков Михаил Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игнашенков Виктор Петрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1967
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