(Ермакова) Настасья Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ермакова) Настасья Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: (?) Яков Андреев

Мать: Анна Артемова

Бракосочетание
12.11.1854

Муж: Ермаков Матвей Ильин

Ф. 3 Оп. 15 Д. 748 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1854
Рождение ребёнка
15.11.1858

Сын: Ермаков Михаил Матвеев

Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Татьяна Матвеевна

Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин

Рождение ребёнка
1864

Сын: Ермаков Павел Матвеевич

Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Арина Матвеевна

Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Васильева Арина Матвеевна

Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Акулина Матвеевна

Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин

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