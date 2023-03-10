(Ермакова) Настасья Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: (?) Яков Андреев
Мать: Анна Артемова
Бракосочетание
12.11.1854
Муж: Ермаков Матвей Ильин
Ф. 3 Оп. 15 Д. 748 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 3 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1854
Рождение ребёнка
15.11.1858
Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 764 Метрическая книга церквей Ефремовского уезда. Т. 2 | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1858
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Татьяна Матвеевна
Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Арина Матвеевна
Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Васильева Арина Матвеевна
Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Акулина Матвеевна
Отец ребёнка: Ермаков Матвей Ильин