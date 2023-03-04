Евдокия Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Демид Еремеев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Вшивцева) Марфа Демидовна

Отец ребёнка: Вшивцев Демид Еремеев

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Вшивцева) Марфа Демидовна

Отец ребёнка: Вшивцев Демид Еремеев

Смерть
После 1783

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