Евдокия Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Вшивцева) Марфа Демидовна
Отец ребёнка: Вшивцев Демид Еремеев
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Вшивцева) Марфа Демидовна
Отец ребёнка: Вшивцев Демид Еремеев
Смерть
После 1783