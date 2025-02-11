Тихон Иванов 1857 — найти родственников по фамилии на Familio

Тихон Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1857, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Сырысев Иван Никитин1836 г.р.
Мать
Сырысева Анна Павлова1832 г.р.
Супруги
Анастасия СпиридоноваДо 1859 г.р.
Дети
Давыд Тихонов19.06.1877 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Сырысев Иван Никитин

Мать: Сырысева Анна Павлова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Спиридонова

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

27

Рождение ребёнка
19.06.1877

Сын: Давыд Тихонов

Мать ребёнка: Анастасия Спиридонова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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