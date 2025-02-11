Тихон Иванов
мужской, родился 1857, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецСырысев Иван Никитин1836 г.р.
МатьСырысева Анна Павлова1832 г.р.
Супруги
Анастасия СпиридоноваДо 1859 г.р.
Дети
Давыд Тихонов19.06.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Сырысев Иван Никитин
Мать: Сырысева Анна Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Спиридонова
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
19.06.1877
Сын: Давыд Тихонов
Мать ребёнка: Анастасия Спиридонова
Смерть
Неизвестно