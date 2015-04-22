Ткаченко Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткаченко Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1943

Дата смерти

22.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1943

Отец: Ткаченко Алексей Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1968

Сын: Ткаченко Сергей Борисович

Мать ребёнка: Полянина Евгения Валентиновна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полянина Евгения Валентиновна

Смерть
22.04.2015
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