Ткаченко Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1943
Дата смерти22.04.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1943
Отец: Ткаченко Алексей Иванович
Рождение ребёнка
21.03.1968
Сын: Ткаченко Сергей Борисович
Мать ребёнка: Полянина Евгения Валентиновна
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2015