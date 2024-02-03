Марья Удова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Удова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1727 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенов Петр Андреев

Рождение ребёнка
1763

Сын: Онуфрий Петров

Отец ребёнка: Зенов Петр Андреев

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Зенов Иван Петрович

Отец ребёнка: Зенов Петр Андреев

Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Впервые нашла фамилию ЗЕНОВ в 1819 г в Исповедальной росписи Польского прихода, стр 204
Смерть
После 1799

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