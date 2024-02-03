Марья Удова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зенов Петр Андреев
Рождение ребёнка
1763
Сын: Онуфрий Петров
Отец ребёнка: Зенов Петр Андреев
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Зенов Иван Петрович
Отец ребёнка: Зенов Петр Андреев
Усолье, Онежский уезд, Архангельская губерния
Впервые нашла фамилию ЗЕНОВ в 1819 г в Исповедальной росписи Польского прихода, стр 204
Смерть
После 1799