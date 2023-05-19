Христинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелпакова Татьяна Никаноровна
Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелпаков Фёдор Никанорович
Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Шелпаков иван никанорович
Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Шелпаков Александр Никанорович
Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович
Рождение ребёнка
27.06.1927
Сын: Шелпаков Павел Никанорович
Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович