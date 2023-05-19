Христинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Христинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелпакова Татьяна Никаноровна

Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелпаков Фёдор Никанорович

Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелпаков Никанор Фёдорович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Шелпаков иван никанорович

Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович

Рождение ребёнка
1922

Сын: Шелпаков Александр Никанорович

Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович

Рождение ребёнка
27.06.1927

Сын: Шелпаков Павел Никанорович

Отец ребёнка: Шелпаков Никанор Фёдорович

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