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Ерохин Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ерохин Иван

Мать: Ерохина Марфа? Васильевна?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерохина Мария Петровна

Мать ребёнка: Ерохина Мария Антипьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерохина Мария Антипьевна

Рождение ребёнка
?.12.1938

Дочь: Ерохина Фаина Петровна

Мать ребёнка: Ерохина Мария Антипьевна

Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
?.01.1942
Призван 22.08.1941, пропал без вести в январе 1942 (разбомбили эшелон). Жена Ерохина Мария Антипьевна

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