Ерохин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ерохин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерохина Мария Петровна
Мать ребёнка: Ерохина Мария Антипьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерохина Мария Антипьевна
Рождение ребёнка
?.12.1938
Дочь: Ерохина Фаина Петровна
Мать ребёнка: Ерохина Мария Антипьевна
Горохово, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Смерть
?.01.1942
Призван 22.08.1941, пропал без вести в январе 1942 (разбомбили эшелон). Жена Ерохина Мария Антипьевна