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Рекшинский Семён Гаврилович

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Место рождения

Семенов, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Рекшинский Гавриил Семёнович

Мать: Рекшинская Матрёна Ивановна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Место жительства
С 1877 по 1924
Бракосочетание
?.02.1901

Жена: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Семеновский собор
Рождение ребёнка
01.05.1902

Дочь: Раиса Семёновна

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1903

Сын: Рекшинский Василий Семёнович

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Рекшинский Гавриил Семёнович

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Рекшинский Андрей Семёнович

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Ольга Семёновна

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Семёновна

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Рекшинский Михаил Семёнович

Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна

Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Работа или профессия
С 1918 по 1923
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
директор Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1923 по 1924
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
заведующий | Нижегородский Потребсоюз
Работа или профессия
С 1924 по 1930
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
мастер, начальник Чугунолитейного цеха | Завод «Двигатель Революции»
Место жительства
С 1924 по 1943
Работа или профессия
По 1937
Заводфрезерных станков
заведующий светокопией
Работа или профессия
Неизвестно
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
начальник производственного отдела | Завод «Двигатель Революции»
Работа или профессия
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Чугунолитейный завод
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
высшее | Московская академия с-х наук им. Тимирязева
Образование
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
среднее | Городское училище
Смерть
1943
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