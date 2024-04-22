Рекшинский Семён Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Место жительства
С 1877 по 1924
Бракосочетание
?.02.1901
Семеновский собор
Рождение ребёнка
01.05.1902
Дочь: Раиса Семёновна
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1903
Сын: Рекшинский Василий Семёнович
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Рекшинский Гавриил Семёнович
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Рекшинский Андрей Семёнович
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Ольга Семёновна
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Семёновна
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Рекшинский Михаил Семёнович
Мать ребёнка: Рекшинская Любовь Васильевна
Работа или профессия
С 1918 по 1923
директор Чугунолитейного завода
Работа или профессия
С 1923 по 1924
заведующий | Нижегородский Потребсоюз
Работа или профессия
С 1924 по 1930
мастер, начальник Чугунолитейного цеха | Завод «Двигатель Революции»
Место жительства
С 1924 по 1943
Работа или профессия
По 1937
Заводфрезерных станков
заведующий светокопией
Работа или профессия
Неизвестно
начальник производственного отдела | Завод «Двигатель Революции»
Работа или профессия
Неизвестно
Чугунолитейный завод
Образование
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
высшее | Московская академия с-х наук им. Тимирязева
Образование
Неизвестно
среднее | Городское училище
Смерть
1943