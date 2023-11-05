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Ваймер Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1925

Дата смерти

09.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1925

Отец: Ваймер Александр

Мать: Ваймер Елизавета

Рождение ребёнка
17.02.1949

Сын: Ваймер Владимир Викторович

Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Ваймер Александр Викторович

Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна

Рождение ребёнка
18.12.1953

Дочь: Вильчинская Эльвира Викторовна

Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна

Рождение ребёнка
12.09.1958

Дочь: Шальпова Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна

Смерть
09.04.1984
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