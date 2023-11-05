Ваймер Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1925
Дата смерти09.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1925
Отец: Ваймер Александр
Мать: Ваймер Елизавета
Рождение ребёнка
17.02.1949
Сын: Ваймер Владимир Викторович
Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна
Рождение ребёнка
1951
Сын: Ваймер Александр Викторович
Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна
Рождение ребёнка
18.12.1953
Дочь: Вильчинская Эльвира Викторовна
Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна
Рождение ребёнка
12.09.1958
Дочь: Шальпова Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Ваймер Фрида Яковлевна
Смерть
09.04.1984