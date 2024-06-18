Куц (Бедная) Анна Кирилловна 1867 — найти родственников по фамилии на Familio

Куц (Бедная) Анна Кирилловна

Автор
ЯЯ
Яворская Я.

женский, родилась 1867, Волынка, Чернігівська область

умерла Неизвестно, Волынка, Чернігівська область

Дети
Куц Александр Михайлович07.07.1888 г.р.
Куц Ефросиния Михайловна28.06.1892 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Волынка, Чернігівська область

Бракосочетание
22.01.1886

Муж: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
07.07.1888

Сын: Куц Александр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
11.07.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
28.06.1892

Дочь: Куц Ефросиния Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
28.12.1894

Сын: Куц Петр Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
08.12.1897

Сын: Куц Потапий Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
29.01.1901

Дочь: Куц Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
29.01.1901

Дочь: Куц Анна Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
09.03.1904

Сын: Куц Николай Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
09.03.1904

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Рождение ребёнка
15.05.1907

Дочь: Куц Мария Михайловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Волынка, Чернігівська область

Смерть
Неизвестно
Волынка, Чернігівська область

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