Куц (Бедная) Анна Кирилловна
женский, родилась 1867, Волынка, Чернігівська область
умерла Неизвестно, Волынка, Чернігівська область
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Куц Ефросиния Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сын: Куц Петр Михайлович
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Куц Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Куц Анна Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Дочь: Куц Мария Михайловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности