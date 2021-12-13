Журавлёва Фёкла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва Фёкла Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Василий Герасимович

Рождение ребёнка
06.02.1897 ст.

Дочь: Журавлёва Анна Васильевна

Отец ребёнка: Журавлёв Василий Герасимович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.02.1899 ст.

Сын: Журавлёв Иван Васильевич

Отец ребёнка: Журавлёв Василий Герасимович

Колодезное, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.02.1901 ст.

Дочь: Журавлёва Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Журавлёв Василий Герасимович

Смерть
Неизвестно

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