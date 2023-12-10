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Осминина (Маслова) Любовь Григорьевна
Осминина (Маслова) Любовь Григорьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.09.1951
Пол
Женский
Отец
Маслов Григорий Андреевич
Мать
Маслова (Безрученкова) Тамара Александровна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1951
Отец:
Маслов Григорий Андреевич
Мать:
Маслова Тамара Александровна
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