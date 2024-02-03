Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария

Мать ребёнка: не указана

Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бакулина Анна Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
22.03.1913

Дочь: Баранова Клавдия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Арсентьевка, Петровский уезд, Саратовская губерния

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