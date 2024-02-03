Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария
Мать ребёнка: не указана
Чемизовка, Аткарский район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бакулина Анна Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1913
Дочь: Баранова Клавдия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Арсентьевка, Петровский уезд, Саратовская губерния