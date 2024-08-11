Фир Мотвей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фир Мотвей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1980

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

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1928 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фир) Фёкла

Рождение ребёнка
28.10.1928

Дочь: Махинова (Фир) Анастасия Матвеевна

Мать ребёнка: (Фир) Фёкла

Александровка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1974
Рождение
Около 1980

Отец: Фир Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фир) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фир) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фир) Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Фир) Фёкла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Фир) Фёкла

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