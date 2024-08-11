Фир Мотвей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1980
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1923
Рождение ребёнка
28.10.1928
Дочь: Махинова (Фир) Анастасия Матвеевна
Мать ребёнка: (Фир) Фёкла
Александровка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1974
Рождение
Около 1980
Отец: Фир Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Фир) Фёкла