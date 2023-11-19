Рыкова (Нефидова) Анна Карповна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1906 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.
Дочь: Рыкова Ксения Степановна
Отец ребёнка: Рыков Степан Васильевич
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.
Дочь: Рыкова Елена Степановна
Отец ребёнка: Рыков Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно