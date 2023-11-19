Рыкова (Нефидова) Анна Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыкова (Нефидова) Анна Карповна

Место рождения

Рубленое, Харківська область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубленое, Харківська область
Бракосочетание
18.01.1906 ст.

Муж: Рыков Степан Васильевич

Рубленое, Харківська область
Рождение ребёнка
24.01.1907 ст.

Дочь: Рыкова Ксения Степановна

Отец ребёнка: Рыков Степан Васильевич

Куреньки, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1909 ст.

Дочь: Рыкова Елена Степановна

Отец ребёнка: Рыков Степан Васильевич

Куреньки, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно

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