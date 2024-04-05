Kukuć (Lipka) Anna Около 1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kukuć (Lipka) Anna

Место рождения

Antoniewo Huta/Ostrów

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Lipka Józef

Мать: Lipka (Pych) Franciszka

Antoniewo Huta/Ostrów
Бракосочетание
29.10.1889

Муж: Kukuć Jan

Antonowo Huta/Ostrów Maz akt 57/1889
Рождение ребёнка
22.10.1890

Дочь: (Kukuć) Marcjanna

Отец ребёнка: Kukuć Jan

Antoniewo Huta/Ostrów akt 329/1890
Смерть
Неизвестно
Komorowo/Ostrów Maz

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