Kukuć (Lipka) Anna
Место рожденияAntoniewo Huta/Ostrów
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Lipka Józef
Мать: Lipka (Pych) Franciszka
Antoniewo Huta/Ostrów
Бракосочетание
29.10.1889
Муж: Kukuć Jan
Antonowo Huta/Ostrów Maz akt 57/1889
Рождение ребёнка
22.10.1890
Дочь: (Kukuć) Marcjanna
Отец ребёнка: Kukuć Jan
Antoniewo Huta/Ostrów akt 329/1890
Смерть
Неизвестно
Komorowo/Ostrów Maz