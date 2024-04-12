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Шабайкина Матрена Кузьмина

Место рождения

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
23.04.1889

Муж: Шабайкин Иосиф Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1895

Сын: Шабайкин Сафрон Иосифович

Отец ребёнка: Шабайкин Иосиф Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.06.1896

Дочь: Мария Иосифовна

Отец ребёнка: Шабайкин Иосиф Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.06.1897

Сын: Шабайкин Иван Иосифович

Отец ребёнка: Шабайкин Иосиф Филиппович

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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