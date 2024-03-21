Жекураев Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жекураев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ол
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вергун (Жекураева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сударчикова (Жекураева) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова (Жекураева) Нэлля ВасильевНА

Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жекураева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
1951

Сын: Жекураев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна

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