Жекураев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вергун (Жекураева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сударчикова (Жекураева) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова (Жекураева) Нэлля ВасильевНА
Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1951
Сын: Жекураев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Жекураева Наталья Алексеевна