Тарасова Надежда Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1916
Дата смерти04.04.1979
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1939
Дочь: Тарасова Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
04.04.1948
Дочь: Тарасова Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
23.10.1950
Сын: Тарасов Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1954
Сын: Тарасов Евгений Георгиевич
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
26.01.1956
Сын: Тарасов Василий Георгиевич
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
05.11.1957
Дочь: Ксенева (Тарасова) Любовь Георгивна
Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич
Смерть
04.04.1979