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Тарасова Надежда Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1916

Дата смерти

04.04.1979

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1916

Отец: Тарасов Василий Егорович

Мать: Тарасова (Распопина) Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
12.08.1939

Дочь: Тарасова Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
04.04.1948

Дочь: Тарасова Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
23.10.1950

Сын: Тарасов Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1954

Сын: Тарасов Евгений Георгиевич

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
26.01.1956

Сын: Тарасов Василий Георгиевич

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
05.11.1957

Дочь: Ксенева (Тарасова) Любовь Георгивна

Отец ребёнка: Тарасов Георгий Андреевич

Смерть
04.04.1979

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