Галеев Кабир
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1931
Дата смерти03.05.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.11.1958
Рождение ребёнка
12.01.1961
Рождение ребёнка
11.10.1964
Смерть
03.05.1981