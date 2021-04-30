Галеев Кабир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галеев Кабир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1931

Дата смерти

03.05.1981

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галеева (Хайруллина) Гульсина Халильевна

Рождение ребёнка
30.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Хайруллина) Гульсина Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Хайруллина) Гульсина Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галеева (Хайруллина) Гульсина Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.05.1981
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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