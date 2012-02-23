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Рябкова Александра Викторовна
Рябкова Александра Викторовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.02.2012
Пол
Женский
Отец
Рябков Виктор Павлович
1980 г.р.
Мать
Дронь Инна Васильевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.2012
Отец:
Рябков Виктор Павлович
Мать:
Дронь Инна Васильевна
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