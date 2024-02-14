Кафиатулин Ильдар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кафиатулин Ильдар

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

22.08.199

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.199

Отец: Кафиатулин Хайдяр

Мать: не указана

г. Москва
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