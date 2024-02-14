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Кафиатулин Ильдар
Кафиатулин Ильдар
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Древо
Место рождения
г. Москва
Дата рождения
22.08.199
Пол
Мужской
Отец
Кафиатулин Хайдяр
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.199
Отец:
Кафиатулин Хайдяр
Мать: не указана
г. Москва
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