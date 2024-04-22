Шафранский Самуил Маркович
Место рождения
Дата рождения10.08.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1916
Отец: Шафранский Марк
Рождение ребёнка
21.02.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шафранская Полина Борисовна
Военная служба
Неизвестно
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Смерть
Неизвестно