Шафранский Самуил Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шафранский Самуил Маркович

Место рождения

Днепр, Дніпропетровська область

Дата рождения

10.08.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1916

Отец: Шафранский Марк

Мать: не указана

Днепр, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
21.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шафранская Полина Борисовна

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/rvk-chelovek_voenkomat43843135 https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero80595831 https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91199604
Смерть
Неизвестно
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