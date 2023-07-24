Обухова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1953
Сын: Обухов Сергей Константинович
Отец ребёнка: Обухов Константин Михайлович
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1955
Сын: Обухов Виктор Константинович
Отец ребёнка: Обухов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Обухова Тамара Константиновна
Отец ребёнка: Обухов Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно