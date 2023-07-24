Обухова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1953

Сын: Обухов Сергей Константинович

Отец ребёнка: Обухов Константин Михайлович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1955

Сын: Обухов Виктор Константинович

Отец ребёнка: Обухов Константин Михайлович

Рождение ребёнка
1960

Дочь: Обухова Тамара Константиновна

Отец ребёнка: Обухов Константин Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Обухов Константин Михайлович

Смерть
Неизвестно
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