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ГлавнаяЛюдиМарьям Бедретдин Кызы

Марьям Бедретдин Кызы

Место рождения

с.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193

Сын: Кафиатулин Алиазгар

Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кафиатулин Абубякер

Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кафиатулин Валиахмет

Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Рождение ребёнка
1928

Сын: Кафиятуллин Хасян

Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Рождение ребёнка
01.01.1933

Сын: Кафиатулин Алиаскер

Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Рождение ребёнка
1935

Сын: Кафиатулин Алиякбяр

Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)

Смерть
1970

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