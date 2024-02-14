Марьям Бедретдин Кызы
Место рожденияс.М.Рыбушкино Нижегородской обл.Россия
Дата рождения1901
Дата смерти1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
193
Сын: Кафиатулин Алиазгар
Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кафиатулин Абубякер
Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Рождение ребёнка
1925
Сын: Кафиатулин Валиахмет
Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кафиятуллин Хасян
Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Рождение ребёнка
01.01.1933
Сын: Кафиатулин Алиаскер
Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Рождение ребёнка
1935
Сын: Кафиатулин Алиякбяр
Отец ребёнка: Кафиатулин Занибяшяр (Башар)
Смерть
1970