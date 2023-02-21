Скляр Анна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скляр Анна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.1953

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1953

Отец: Короткий Яков Иванович

Мать: Короткая Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
18.09.1975

Дочь: Мацакова Оксана Григорьевна

Отец ребёнка: Скляр Григорий Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скляр Григорий Иванович

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