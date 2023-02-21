Скляр Анна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.06.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1953
Отец: Короткий Яков Иванович
Мать: Короткая Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
18.09.1975
Дочь: Мацакова Оксана Григорьевна
Отец ребёнка: Скляр Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Скляр Григорий Иванович