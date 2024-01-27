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Огибалов Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

20.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огибалов Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Огибалов в младенчестве умер ребенок (не знаю дочь или сын

Мать ребёнка: Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна

Рождение ребёнка
20.03.1938

Дочь: Кулешова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна

Смерть
20.03.1938
не вернулся с работы домой...А он был управляющим центральным универмагом -ЦУМ в г. Камень на Оби, скорее всего донос и лагеря, а может и расстрел - никто не знает а у П.б. Аграфены ребятишек полон до... Показать все

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