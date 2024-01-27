Огибалов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти20.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1938
Дочь: Кулешова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Огибалова (Мирошниченко) Агрофена (Груня) Захаровна
Смерть
20.03.1938
не вернулся с работы домой...А он был управляющим центральным универмагом -ЦУМ в г. Камень на Оби, скорее всего донос и лагеря, а может и расстрел - никто не знает а у П.б. Аграфены ребятишек полон до... Показать все